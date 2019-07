Omwonenden geëvacueerd bij grote brand in Haren

In een bedrijfspand aan de Emmalaan in Haren heeft zondagavond een erg grote brand gewoed. Uit voorzorg werden een aantal nabijgelegen woningen ontruimd. Ook zette de brandweer rond middernacht de nabijgelegen op- en afritten van en naar de A28 af.

De brand ontstond even na negen uur ‘s avonds in het pand van Mango Mobility, een leverancier van elektrische voertuigen. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde al gauw op naar ‘zeer grote brand’ en zette de Emmalaan en de Westerse Drift af. Ook werden alle inwoners van Haren via een NL-Alert opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

De bewoners van ongeveer tien woningen in de nabijheid van de brand moesten rond 23.00 uur uit voorzorg hun woning verlaten. Volgens RTV Noord hebben vier woningen schade opgelopen door de brand. Het gaat dan onder meer om gesprongen ruiten.

Rond 0.30 uur gaf de brandweer aan het vuur onder controle te hebben.