Omwonenden Eelde onderdeel van nieuwe landelijke actiegroep

De omwonenden van de vliegvelden bij Eelde, Schiphol, Rotterdam, Lelystad en Eindhoven richten dinsdag het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) op.



De nieuwe actiegroep wil een vuist maken tegen de in hun ogen ongewenste groei van de luchtvaart. Ze willen juist dat het kabinet meer aandacht geeft aan de gezondheid van mensen, het milieu en het klimaat. Ook moeten de luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugbrengen en zouden er volgens de LBBL meer snelle treinverbindingen in Europa moeten komen.



De LBBL houdt op 23 juni een eerste actiedag. In verschillende steden organiseren ze dan het Landelijk Protest Luchtvaartgroei. Het is nog niet bekend hoe het protest er verder uitziet.