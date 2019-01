Noordlaren organiseert vrijdag marathon op natuurijs

Er wordt vrijdag 25 januari alsnog een marathon gehouden bij ijsvereniging de Hondsrug in Noordlaren. Het is de tweede marathon van deze winter op Nederlands natuurijs.

Eerder deze week ging de primeur naar Haaksbergen. Daar werd maandag de eerste marathon op natuurijs gereden van dit jaar. Er zou in eerste instantie helemaal geen marathon gereden worden in Noordlaren maar vanwege de aanhoudende vorst is het nu toch mogelijk.

Er gaat geschaatst worden om het Gewestelijk Kampioenschap, waar de categorieën Heren ABC, Dames en Master in actie zullen komen. In de Groningse plaats zullen nauwelijks erkende marathonrijders aan de start staan. Een groot deel van het peloton is afgereisd naar Oostenrijk, waar de komende tijd meerdere grote wedstrijden op de Weissensee worden afgewerkt.