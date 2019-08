Noorderzon: programmatips voor komende dagen!

La Tristura | Future Lovers (Unplugged) [20 & 21 aug / Machinefabriek]

Je hebt het je vast wel eens afgevraagd in je tienerjaren: wat heeft het leven voor me in petto? Zie ik mijn vrienden later nog? Hoe zal het ze afgaan? Het Madrileense gezelschap La Tristura pakte dit thema en maakte er een theaterparel van.



WANG Chong & Théâtre du Rêve Expérimental (China) | Constellations (20 aug / Grand Theatre)

Humor en tragedie wisselen elkaar perfect af in deze beeldschone filmische tour de force, die door The Beijing Post is genomineerd als meest controversiële voorstelling van het jaar en actrice Xiaohuan Wang de titel Young Theatre Artist of the Year opleverde.

Alexander Vantournhout | Screws (21 & 22 aug / Minerva Praediniussingel)

Samen met vijf dansers-acrobaten gidst Vantournhout je in een absurdistische tocht langs een parcours van microperformances. Van korte poëtische solo’s en duetten tot puntige groepschoreografieën.

Robin Jonsson | The Most Human (19 - 21 aug / VRIJDAG Theater)

In een liefdevolle zoektocht reflecteert The Most Human op radicale veranderingen in de maatschappij, waar robots en mensen hoe langer hoe meer het toneel moeten delen. Met het ontzettend aandoenlijke robotje Alex!

Stichting Parmando | Theater Suer (20 aug / Ophelia Tent)

Stichting Parmando presenteert een documentaire over performer en beeldend kunstenaar Patricia Suer. Haar werk, waarin ze theater combineert met beeldende kunst om schitterende figuren, beelden en attributen van ijzer te maken, staat in de eeuwenoude traditie van het straattheater.

Illustere Figuren i.s.m. De Verhalen van Groningen | 100 jaar Vrouwenkiesrecht, en nu dan? (19 - 22 aug / Stadhuis)

Illustere Figuren Zen Roorda en Joeso Peters onderzoeken samen met Joran de Boer waar de vrouw nu staat en waar ze heen moet; terug naar het aanrecht of naar de femmecratuur! Want, hoe meer je van iets weet, hoe meer je weet dat je niks weet. Dus laten wij zeggen dat wij ontzettend veel weten van vrouwenkiesrecht: wij zijn professionele buitenstaanders.

Arno van der Heyden | Arno's Aperitief (18 - 24 aug / Spiegeltent)

De dagelijkse talkshow van Arno's Aperitief. Geen betere manier om je avond te beginnen met deze informatieve en vermakelijke show met niemand minder dan Arno van der Heyden!

