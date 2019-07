Noorderzon doet wegwerpbekers in de ban

Het zomerfestival Noorderzon stapt over op harde herbruikbare plastic bekers. Het gaat om zogeheten hardcups die bij steeds meer festivals worden gebruikt als alternatief voor wegwerpbekers. Dat meldt RTV Noord.

De hardcups worden gratis uitgegeven, aldus RTV Noord. Bij andere festivals wordt nog wel eens een borg of een eenmalige bijdrage gevraagd, maar dat vindt Noorderzon niet klantvriendelijk.



De organisatie houdt nog wel even de wegwerpbekers achter de hand, mochten de hardcups op raken. Wel gebruikt de organisatie bekertjes die van bioplastic zijn gemaakt.



Noorderzon vindt plaats van 15 tot en met 25 augustus. De kaartverkoop voor het festival is al van start gegaan.



(Foto: Knelis)