Noorderzon dik tevreden: 150.000 bezoekers, meer kaarten verkocht

De 28e editie van Noorderzon Performing Arts Festival Groningen werd gisteravond afgesloten met de traditionele Noorderzondag. Elf dagen lang genoten zo’n 150.000 bezoekers van het uitgebreide interdisciplinaire programma, gecombineerd met een vrij toegankelijk zomerfeest in het idyllische Noorderplantsoen.

Makers van over de hele wereld presenteerden op deze editie een - volgens een woordvoerder - zeer goed ontvangen en spannende mix aan voorstellingen, concerten, lezingen en meer, verdeeld over verschillende locaties in het Noorderplantsoen en de stad Groningen.

Noorderzon 2018 werd op donderdag 23 augustus geopend met een krachtige oproep tot verbeelding en de kracht van kunst, in de openingsspeech van de Belgische theatermaker Sarah Vanhee en aansluitend het virtuoze Inoah van Braziliaanse maker Bruno Beltrão/Grupo de Rua.

Foto boven: Een virtual reality voorstelling in het kader van Noorderzon in het gebouw van Academie Minerva was een van de hoogtepunten. Het betrof een project van Adrien M. & Claire B. (Foto: Niels Knelis Meijer, Noorderzon).

Foto onder: Arp Frique (Niels Knelis Meijer, Noorderzon).