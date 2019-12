Noordelijke ondernemers maken zich Hardt voor hyperloop: HupHyperloop!

Noordelijke ondernemers maken zich sterk voor de komst van een testcentrum van de hyperloop. Vorige week werd bekend dat Groningen en Zeeland de laatste twee kanshebbers zijn voor zo’n testcentrum. De ondernemers, verenigd in Businessclub Grand Prix Assen, hebben de ludieke campagne #HupHyperloop in het leven geroepen, én ook een bijbehorende website gelanceerd.

De hyperloop is te vergelijken met buizenpost, maar dan voor mensen. Het is een magneetzweeftrein, in een bijna vacuüm buis. Het is veel sneller dan vliegen, en volledig energieneutraal.



Het bedrijf Hardt uit Delft is op zoek naar een geschikte locatie voor een testcentrum van de hyperloop, met onder meer een drie kilometer lange testbaan. De vraag is nu dus waar dat testcentrum komt. Flevoland en Zuid-Holland vielen vorige week af. Dat betekent dat Groningen en Zeeland de enige twee overgebleven kanshebbers zijn.



De ondernemers van de Businessclub Grand Prix Assen, die zich eerder inzetten voor de komst van de Formule 1 naar het TT Circuit naar Assen, hebben nu een campagne opgezet om het bedrijf Hardt te overtuigen voor Groningen te kiezen. Het gaat om een “inhoudelijke en charmante, enthousiaste en vrolijke campagne gericht op Hardt om het ecosysteem van de regio te presenteren”.



Onder het mom ‘Hardtelijk welkom’ maken de ondernemers zich ‘hard voor Hardt’, zo valt te lezen op www.huphyperloop.com.



Op de site wordt Groningen gepresenteerd als regio van de toekomst, die al jaren voorop loopt als het gaat om vergroening en digitalisering. Ook de andere plussen van de stad en regio worden genoemd, zoals de snel groeiende digitale bedrijven die steevast de Deloitte Fast50 domineren, en koppositie die Groningen vervult als het gaat om groene energie, grote windparken op zee, grote zonneparken en waterstof. Ook verwijzen de ondernemers naar het nieuwe Hive.Mobility centrum waar wordt gewerkt aan innovatieve mobiliteit, slimme logistieke oplossingen en duurzaam en autonoom vervoer.

