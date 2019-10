Noordelijk ambulancepersoneel als eerste in nieuwe turquoise outfit

De gele pakken worden na 20 jaar vervangen. De nieuwe uitrusting is niet alleen opvallender, maar het ontwerp ervan is ook gedeponeerd bij een merkenbureau, waardoor de kleding enkel en alleen door ambulancehulpverleners gedragen mag worden, zo meldt Ambulancedienst Groningen. De gele kleding was namelijk niet altijd onderscheidend, waardoor het ambulancepersoneel ook niet altijd te herkennen was.



De medewerkers van de noordelijke ambulancediensten zullen de nieuwe outfit als eerste gaan dragen. In de maanden daarna volgen de medewerkers van de andere ambulancediensten in het land.