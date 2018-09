NNT-regisseur Guy Weizman wint regieprijs 

De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de regisseur die de meest indrukwekkende prestatie heeft geleverd in het vorige seizoen.



Volgens de jury was het een geniale vondst van Weizman om het oerbegin van twee geloven terug te brengen naar een broedertwist. "Regisseur Guy Weizman maakt van Salam een strak geregisseerde, ongekend kleurrijke chaos, waarbij alle middelen om in het theater een verhaal te vertellen uit de kast zijn gehaald”, aldus de jury.



Guy Weizman werd in 1973 geboren in Tel Aviv (Israel) en is sinds 2017 de artistiek leider van het Noord Nederlands Toneel. Hij leidt ook nog steeds het door hem opgezette dansgezelschap Club Guy & Roni. Weizman begon ooit als danser en kwam in 2002 naar Groningen.



Het Noord Nederlands Toneel is een van de vier grote Nederlandse toneelgezelschappen. Ze hebben Groningen als thuisbasis.