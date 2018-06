Nieuwe plannen voor oude V&D pand Grote Markt

In dat pand zouden , naast winkels, ook studentenwoningen moeten komen, aangevuld met studieplekken. Onder in het pand zou een grote fietsenkelder kunnen komen. Dat meldt vandaag het Dagblad van het Noorden.

Eigenaar CBRE Global Investors is in gesprek met de gemeente Groningen over de toekomst van het enorme pand. Het bedrijf heeft de gedachte laten varen dat er opnieuw een groot warenhuis in kan komen, omdat zich er geen kandidaten voor hebben gemeld.

Daarom denkt het bedrijf aan een combinatie van winkels met woon- en werkplekken. Wat de werkplekken betreft zijn ook Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool geïnteresseerd in afname van een deel van de ruimte. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid voor studieplekken of studentenwoningen op de derde, vierde en vijfde etage.

Binnen een half jaar, nog voor het einde van dit jaar, moet er duidelijkheid komen over de exacte invulling van het pand.