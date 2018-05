Nieuwe locatie Holland Casino vanmiddag bekend

Wat wordt de nieuwe locatie van het Holland Casino in Groningen ?

Vanmiddag om 15.00 uur wordt bekend gemaakt waar in de stad het casino de deuren heropent.



Het casino ging eind augustus vorig jaar in vlammen op. Over een nieuwe locatie werd afgelopen maanden volop gespeculeerd, maar het casino hield de kaken tot nu toe stijf op elkaar. Als mogelijke plekken werden onder andere MartiniPlaza en het Sontplein genoemd, maar ook nieuwbouw op de plek aan het Kattendiep wordt niet uitgesloten.



De persconferentie vindt plaats op het Stadhuis. Zowel burgemeester Den Oudsten als casino-directeur Erwin van Lambaart zijn bij het persmoment aanwezig.