Nieuwe Hoofdstation jaar later klaar

Het nieuwe Hoofdstation van Groningen is een jaar later klaar dan gepland. Dat komt vooral omdat er bij Haren veel archeologische vondsten zijn gedaan.

Precies op de plek waar een nieuw opstelterrein voor treinen moet komen, hebben ze resten gevonden van tussen de steentijd en de Middeleeuwen.



Ook loopt de bouw vertraging op door de geplande verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het station. Uit berekeningen blijkt dat er meer tijd nodig is voor die klus.



Klaar in 2022

Het nieuwe Hoofdstation zou in 2021 klaar zijn, maar dat wordt nu dus pas in 2022. Volgens de projectleiders is het realistisch dat bij zo’n groot project de planningen soms worden aangepast.



Het treinstation gaat flink op de schop. Treinen kunnen straks makkelijker verder de provincie in rijden. Er komt een tunnel onder de sporen door en het busstation komt meteen naast de perrons.