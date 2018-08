Nieuwe fitness oefening: ‘burpees’. Vanavond oefenen in Stadspark

Vanavond om zeven uur start voor restaurant Ni Hao in het Stadspark in Groningen onder begeleiding van The Bootcamp Club Groningen, een groep bikkels die een mile lang burpees willen doen.

Burpees lijken op het eerste gezicht makkelijker dan ze daadwerkelijk zijn. Even bukken, sprongetje naar achteren, in plank positie staan, even opdrukken, terug springen en een klap in je handen.

Simpel toch? Maar als niet-fanatieke sporter ben je binnen tien burpees volkomen uitgeteld. Toch gaan we met z’n allen de uitdaging aan, 1,6 km lang Burpee maken!

'Waarom? Om te laten zien dat Groningers heel veel voor elkaar kunnen krijgen!', aldus trainer Choe Mie Dilling-Chan van Loopsport Groningen.