Nieuwe coalitie presenteert woensdag akkoord en wethouders

Gijsbertsen maakt ook de beoogde wethouders bekend. Waarschijnlijk zijn dat in ieder geval Gijsbertsen zelf, Roeland van der Schaaf en Carine Bloemhoff namens de PvdA, Inge Jongman namens ChristenUnie en Paul de Rook namens D66. In totaal lijkt het erop dat er zeven wethouders komen. Dat zou betekenen dat er nog twee GroenLinks-wethouders bekend worden gemaakt.



Eerder al liet Gijsbertsen weten dat vooral de financien van de gemeente een discussie was tijdens de onderhandelingen. Vorige week zou daar naar verluidt een akkoord over zijn gekomen.