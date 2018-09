Niet één maar twee jonge zeearenden in het Hunzedal

Begin juli werd het jong van de zeearend in het Hunzedal voor het eerst gespot. De blijdschap was van korte duur, want al na een dag verdween de vogel van de radar. Het Groninger Landschap vreesde voor een noodlottig ongeluk, maar na een week zat het zeearendje er weer.



Deze week was er opnieuw goed nieuws: er bleek nóg een jonge zeearend in de boom te zitten. “Met recht de kampioen verstoppertje spelen!”, aldus Het Groninger Landschap.