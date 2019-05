Negentig schademeldingen na aardbeving

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waren woensdagochtend rond 10.30 uur negentig meldingen binnen gekomen van mensen die schade hadden aan hun huis. In twaalf gevallen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een Acuut Onveilige Situatie (AOS), zo meldt een zegsman.

Bij een AOS gaat het volgens een woordvoerder van TCMG om scheve muren, of krakende en onveilige constructies. “Deze mensen krijgen binnen 48 uur iemand van het speciale AOS-team op bezoek voor een nadere inspectie.”



Volgens het TCMG komen er normaal gesproken zo’n dertig meldingen op een dag binnen. Sinds de telefoonlijnen woensdagochtend open waren, ging het alleen al in de eerste anderhalf uur om enkele tientallen meldingen.



Het schadeloket heeft extra mensen achter de telefoons gezet. Normaal gesproken zitten er tien mensen aan de telefoon, woensdag zijn dan er 25.



De TCMG heeft vorig jaar de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. Bij het schadeloket van de overheid kwamen er de afgelopen tijd ongeveer 200 nieuwe schademeldingen per week binnen. Wel werden er per week steeds zo’n 300 schademeldingen afgehandeld. Op dit moment liggen er nog meer dan 15.000 meldingen op de plank die nog moeten worden afgehandeld. Een flink deel daarvan is nog afkomstig van de NAM.