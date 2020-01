Negen Amerikaanse influencers komen een dagje naar Groningen

De Amerikanen zijn op pad met een Lonely Planet influencerreis. Ze komen naar Nederland, omdat ons land dit jaar op de zevende plek staat in een lijst van landen waar volgens Lonely Planet dit jaar naartoe moet gaan. De influencerreis wordt georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Marketing Groningen organiseert het Groningse deel van de reis.



De groep arriveert woensdag rond 11.00 op het Hoofdstation. Ze worden opgepikt met een bus en zetten dan koers naar De Graanrepubliek. Na een lunch volgt een bustrip door de provincie. Rond 18.00 uur worden de Amerikanen afgezet bij The Student Hotel. Ze gaan eten bij Florentin en maken nog een snel bezoekje aan het dak van Forum Groningen. Daarna kunnen de Amerikanen de levendige binnenstad ontdekken.



Marketing Groningen adviseert de groep om bijvoorbeeld een kijkje te nemen bij The Stockroom, Mr. Mofongo, De Uurwerker of De Drie Gezusters. Heel laat moeten ze het maar niet maken, want op donderdag vertrekt de groep alweer om 09.00 uur naar Woerden.



Groningen in The Lonely Planet

Lonely Planet heeft Groningen ook opgenomen in een kant-en-klaar tripje van een week door Nederland. Die tips staan in een speciale brochure over de Lonely Planet Best Travel 2020. De reisgids tipt daarbij een bezoekje aan Amsterdam en Rotterdam. Ook een tripje naar het historische Arnhem, het Hoge Veluwe Nationale Park en het Kröller-Müller Museum wordt getipt. Vervolgens worden de reizigers geadviseerd om naar Groningen te gaan. "Een gezellig en autovrij stadscentrum, waar bars geen sluitingstijden hebben en waar je met de fiets zo naar het landschap kunt", aldus Lonely Planet.