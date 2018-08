NAM mag komend jaar 19,4 miljard kuub gas winnen

Het maximum is in overeenstemming met de plannen van Wiebes om de gaskraan in Groningen uiteindelijk helemaal dicht te draaien. Wiebes wil dat in 2022 de NAM nog maar 12 miljard kuub aardgas wint en dat de gaswinning in 2030 is gestopt.



De minister moest een nieuw gasbesluit nemen, omdat de Raad van State in 2017 besloot het vijfjarenplan van minister Kamp, de voorganger van Wiebes, te vernietigen.



Het nieuwe gaswinningsplan ligt nu ter inzage. Verschillende partijen kunnen er hun zienswijzen nog tot 4 oktober op indienen.



Zowel de NAM als de provincie Groningen en andere maatschappelijke organisaties hebben nog niet gereageerd op het nieuwe gasbesluit.