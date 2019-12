Nachttrein tussen Groningen en Rotterdam is een blijvertje

De nachttrein tussen Rotterdam Centraal en Groningen is een blijvertje. Na een proef van twee jaar is besloten dat de trein ook komende twee jaar blijft rijden.

De trein vertrekt elke vrijdagnacht om 00.05 uur vanaf Rotterdam, en is dan net voor 3.00 uur in Groningen. Onderweg stopt de trein in Utrecht, Zwolle en Assen.



Volgens RTV Noord is de proef een succes. Daarom is nu besloten dat de nachttrein ook komende twee jaar blijft rijden. Daarna wordt opnieuw geëvalueerd.



Er was ook een proef met een nachttrein van Groningen naar Amsterdam, via Zwolle en Almere. Die verbinding stopt. Hij wordt vooral gebruikt tussen Groningen en Assen en daar rijdt al een late trein.