Nachtelijke hardlooptocht bij Groningen Airport Eelde

Rennen met een lampje op je hoofd door de bossen, in de nacht nabij Groningen Airport Eelde is een onvergetelijke ervaring. Dat meldden vorig jaar deelnemers aan de Mobility Service Airport Night Run. Deze gaat zaterdagavond 15 september opnieuw van start, en de inschrijving daarvoor is vanaf nú geopend.

De inschrijving voor de tweede editie van de populaire Mobility Service Airport Night Run is sinds gisteren geopend. Groningen Airport Eelde en de naastgelegen bossen zijn wederom het decor van de bijzondere Night Run die zaterdagavond 15 september plaatsvindt. Het parcours is ongeveer 10 km lang waarbij het op de dag zelf mogelijk is een kortere afstand te kiezen van 7,5 km of 5 km. Enthousiastelingen kunnen zich vanaf donderdag inschrijven via de website.

Deze bijzondere run is een absolute must voor deelnemers die meer beleving, spanning en vernieuwing willen ervaren in een hardloopevenement. Vorig jaar stonden maar liefst 2.300 deelnemers aan de start en de organisatie verwacht dat dit aantal komende editie verder zal groeien. Langs het parcours staan diverse muziekpunten en wordt voor entertainment verzorgd. Na afloop is een heuse afterparty. Daarnaast is het ook mogelijk voor (loop)groepen om zich in te schrijven en worden er speciale business numbers aangeboden.

GOEDE DOEL

Aan dit evenement is ook een nieuw en regionaal goed doel gekoppeld: Stichting Hoogvliegers maakt ernstig of chronisch zieke kinderen, of kinderen die moeten leven met een lichamelijke of verstandelijke beperking, voor één dag piloot waarbij ze een echt vliegtuig besturen!

Dit wordt georganiseerd vanaf 14 vliegvelden in Nederland. Op deze velden worden Hoogvliegerdagen gerealiseerd waarbij tussen de 25 en 75 kinderen een vlucht kunnen ervaren. In haar 10-jarig bestaan heeft Stichting Hoogvliegers op deze manier bijna 10.000 kinderen en hun families een geweldige dag laten beleven. Deelnemers kunnen bij hun inschrijving een donatie doen of een speciale ‘Ko Piloot knuffel’ of sleutelhanger bestellen. Voor meer informatie over Stichting Hoogvliegers zie www.stichtinghoogvliegers.nl

HOOFDSPONSOR: MOBILITY SERVICE NEDERLAND

De pal tegenover het vliegveld gevestigde autoleasemaatschappij Mobility Service Nederland heeft er ook dit jaar weer voor gekozen om zich als hoofdsponsor te verbinden aan het evenement. Commercieel directeur Pieter Boutsma: “Als overburen leveren wij natuurlijk graag een bijdrage aan het stimuleren van de bedrijvigheid rondom Groningen Airport Eelde. Vorig jaar werden alle verwachtingen werkelijk overtroffen: een geweldige sfeer, een verrassend parcours, geweldige lichteffecten onderweg en een spetterend einde: rennend over de landingsbaan, wanneer maak je dat nu mee? Vandaar dat wij er ook dit jaar voor hebben gekozen om onze naam aan dit evenement te verbinden.”

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via www.airportnightrun.nl. Alle deelnemers ontvangen bij inschrijving een headlight. De verwachting is dat de animo voor dit evenement groot zal zijn. Wacht daarom niet te lang met inschrijven om teleurstelling te voorkomen.

Volg de Airport Night Run® ook op Facebook, Twitter en Instagram. Klik op de afbeelding om te promo te bekijken.