Nacht van de Nacht: unieke wandeltochten door donker Groninger landschap

De Nacht van de Nacht is een initiatief van natuur- en milieufederaties tegen ‘lichtvervuiling’. Een groot aantal gemeenten en bedrijven dooft tijdens de nacht van 27 op 28 oktober zoveel mogelijk verlichting. Het doel van deze verduistering is om mensen bewust te maken van lichtvervuiling in de nacht en de mogelijkheden om dat te beperken.



Wie benieuwd is hoe het Groninger landschap er zonder lichtvervuiling uitziet, kan op verschillende plekken in de provincie terecht voor een wandeling:



Bezoekerscentrum Reidehoeve - Termunten

Gidsen vertellen over de aanpassing van de ogen aan het donker, over lichtvervuiling en er wordt een wandeling naar de dijk en langs de bunkers gemaakt.



Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Nacht van de Nacht bij de Dollard



Landgoed Ennemaborg - Midwolda

In het donker is er veel te beleven in het bos en op de open weilanden bij Midwolda. Beleef tijdens deze wandeling de stilte en ervaar het effect die de lichtsluier van de wandelgroep heeft op zijn omgeving.



Tijd 20.00 - 22.00 uur

Nacht beleving / wandeling landgoed Ennemaborg



Molen Wilhelmina - Noorderhoogebrug

Vanaf de molen loopt de route naar een donker plekje in het Reitdiepgebied. Hier oriënteren de deelnemers zich op de sterren om een route door de weilanden, langs hekken en over sloten te vinden.



Tijd: 20.00 - 21.30 uur

"Nacht van de nacht" stuurt ons de duisternis in



Bezoekerscentrum Waddenkust - Pieterburen

Onder begeleiding van gidsen ervaren wandelaars de duisternis en stilte in de polder, op de zeedijk en in de kwelders.



Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Donkere nacht wandeling



Kijk voor actuele informatie en aanmelden op www.groningerlandschap.nl.