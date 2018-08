Naar adem snakkende vissen naar Van Starkenborghkanaal

De Hengelsportfederatie had meldingen binnengekregen over dode en naar adem happende vissen in de Pioenvijver in de Oosterparkwijk.



In samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest en een aantal vrijwilligers zijn vervolgens zo’n twintig karpers uit de vijver gevangen en overgezet naar het nabijgelegen Van Starkenborghkanaal.



Foto: Hengelsportfederatie Groningen Drenthe