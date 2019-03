Na het tellen van alle stemmen is GroenLinks de grootste partij

GroenLinks is met zes zetels toch de grootste partij in de nieuwe Provinciale Staten. De provincie Groningen maakte donderdagmiddag bekend dat alle stemmen nu zijn geteld. Wel is er nog een klein voorbehoud: de definitieve uitslag wordt pas op 25 maart vastgesteld. Er bestaat dus nog een kleine kans dat er wijzigingen komen in de zetelverdeling.

GroenLinks verdubbelde het aantal zetels in vergelijking met 2015. De PvdA is nu de tweede partij in de Staten met vijf zetels. Zij verloren er eentje. De SP is de grootste verliezer: zij gingen van acht naar vier zetels. Ook de VVD en ChristenUnie (beiden vier zetels in 2015) en Forum voor Democratie komen uit op vier zetels, zij het laatstgenoemde vanuit het niets die zetels veroverde.



CDA gaat van vijf naar drie zetels. D66 verliest ook een zetel en komt uit op drie. Het Groninger Belang consolideert z’n drie zetels. De PVV gaat van drie naar twee, Partij voor de Dieren houdt z’n twee zetels en de Partij voor het Noorden wint een zetel en komt ook uit op twee. De partij 50PLUS komt niet binnen met één zetel en DENK redt het niet tot de Provinciale Staten.



Volgens RTV Noord wordt donderdag bekend gemaakt wie namens GroenLinks wordt benoemd als informateur voor het nieuwe college, dat op zoek moet naar een meerderheid van 22 zetels. Daar zijn sowieso vijf partijen voor nodig. Het huidige college van SP, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks komt nu uit op 20 zetels en heeft dus niet genoeg stemmen gekregen. GroenLinks-fractievoorzitter Nienke Homan moet dus bouwen aan een nieuw college.



Nieuw college

De drie linkse partijen zouden een overeenkomst kunnen sluiten met de Christelijke partijen ChristenUnie en CDA. Dan komen ze uit op 22 zetels. Een variant met Forum voor Democratie lijkt niet het meest voor de hang liggend, omdat die partij voor gaswinning is. Het is ook maar de vraag of de VVD en SP willen samenwerken, omdat die in het gasdebat recht tegenover elkaar staan. GroenLinks en PvdA zouden ook met de VVD, ChristenUnie en CDA kunnen samenwerken (22 zetels).



De uitslag op een rijtje

GroenLinks: 6

Pvda: 5

SP: 4

Forum voor Democratie: 4

VVD: 4

ChristenUnie: 4

CDA: 3

Groninger Belang: 3

D66: 3

PVV: 2

Partij voor de Dieren: 2

Partij voor het Noorden: 2

50Plus: 1