München: leuke citytrip en perfect als hub voor reizen over de hele wereld (VIDEO)

De Groningse luchthaven had ondernemers uit onder andere de reisbranche, marketing en de GIC uitgenodigd voor een flitsbezoek aan München. Binnen anderhalve dag kregen we een mooie impressie van wat München te bieden heeft, bijvoorbeeld als citytrip. De stad staat vooral bekend om de drie B’s: BMW, Bayern München en Bier. En dat was ook precies wat de ondernemers voorgeschoteld kregen tijdens hun ontdekkingstocht.



Tweede Wereldoorlog

Maar München heeft – zo blijkt – ook op cultureel en historisch vlak veel te bieden. De beweging van Adolf Hitler kwam er tot bloei. Er zijn nog verschillende plekken waar Hitler ooit verbleef, maar die zijn niet meer toegankelijk. Wel kun je de plek van het vroegere hoofdkantoor van de NSDAP bezoeken. Het is ook niet voor niets dat München voor ongeveer 80 procent platgebombardeerd door de geallieerde troepen. Met hulp van de Amerikanen werd München na de oorlog weer opgebouwd en richtte het zich vooral op kunst. Er zijn dan ook veel kunstmusea, die een bezoekje waard zijn.



In het centrum van München vind je natuurlijk genoeg winkeltjes en oude – al dan niet gerestaureerde – gebouwen. Natuurlijk kan een middagje bier drinken in een van de biergartens niet ontbreken. Neem vooral je eigen borrelhapjes mee, want het is wettelijk bepaald dat je je eigen eten mag nuttigen in de biergartens.



Luchthaven als verbinding naar de rest van de wereld

Een van de hoofdredenen waarom er een verbinding tussen Eelde en München is, is dat je vanuit de Duitse stad over de hele wereld kunt vliegen. Jaarlijks verwerkt de enorme luchthaven – ze staan in de top-10 van Europa – zo’n 45 miljoen passagiers, die vliegen op meer dan 250 bestemmingen in 75 landen. Met de korte vliegtijd vanaf Eelde – iets meer dan een uurtje – is een intercontinentale vlucht in veel gevallen zelfs sneller dan een directe vlucht vanaf Schiphol. Bovendien is Flughafen München efficiënt ingericht en hanteert het vliegveld een overstaptijd van dertig minuten, hoewel een extra kwartiertje aan te raden is.



Volgens Groningen Airport Eelde stijgt het aantal (inter)continentale, maar weten nog steeds veel reizigers niet de voordelen van de hub-verbindingen via Eelde. De ondernemers die mee waren met het flitsbezoek zijn nu in ieder geval helemaal op de hoogte. De conclusie was dan ook eensluidend: München is een prima stad voor de citytrip, maar vormt ook een perfecte verbinding met bestemmingen over de hele wereld.



Klik hier voor meer informatie over de lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en de luchthaven van München.