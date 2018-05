Mogelijk vestiging van McDonalds bij Ter Borch

Dat meldt RTV Drenthe.



De gemeenteraad discussieerde dinsdagavond over een 27 meter hoge en 8 meter brede reclamepaal van McDonalds die bij het businesspark moet komen te staan. Het college had geen bezwaar tegen de paal, met helemaal bovenin de bekende McDonalds-M, daaronder een metersbreed led-scherm en met op het onderste paneel de naam van het businesspark.



Maar gemeenteraad ziet een enorme reclamepaal niet zitten. “Wij willen niet net zo'n afschuwelijk landschapsverpestend ding als in Assen”, zegt Anneke Lubbers van de PvdA. “Het lijkt wel alsof er een wedloop gaande is. Wie heeft de grootste, mooiste en meest duurzame reclamezuil?”, aldus Henny van den Born van de ChristenUnie.



Een besluit is er echter niet genomen. Omdat wethouder Kraaijenbrink vragen kreeg die hij niet kon beantwoorden, loopt de goedkeuring van het plan anderhalve maand vertraging op.