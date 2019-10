Mini-golf op vergeten plekjes binnenstad

Mini-golfen in stegen en op vergeten pleintjes in de binnenstad van Groningen. Dat kan van 31 oktober tot en met 2 november vanaf de Grote Markt.

De start van deze minigolftour is bij een caravan op de Grote Markt. Via de Donkersgang, Peperstraat en Gedempte Kattendiep komen deelnemers weer op de Grote Markt uit.



Onderweg komen de deelnemers langs vaak genegeerde of juist vergeten plekjes zoals donkere gangen en kale pleintjes. “We zouden er plekken van kunnen maken waarin we kunnen spelen, bewegen, elkaar ontmoeten”, zegt Jorne Visser, planoloog. Samen met zijn twee collega’s van het onderzoeksbureau ‘Bureau Buitendienst’ onderzoekt hij in opdracht van de gemeente hoe deze ‘vergeten’ plekken beter kunnen worden benut, bijvoorbeeld voor sociale, actieve of groene activiteiten.



De mini-golftour één van de activiteiten vam het inspiratiefestival Let’s Gro.