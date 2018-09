Mike te Wierik is de nieuwe aanvoerder van FC Groningen.

Dat heeft trainer Danny Buijs voor de training aan de spelersgroep medegedeeld, zo meldt FC Groningen op Twitter.



Te Wierik neemt de aanvoerdersband over van doelman Sergio Padt, die eerder deze week zijn aanvoerdersband inleverde.



Padt deed dat nadat hij zondagavond opgepakt was op het station van Kropswolde. De keeper kon geen geldig vervoersbewijs laten zien en maakte naar verluidt vervolgens amok tegen de conducteurs. Er zijn twee aangiftes gedaan tegen Padt. Het gaat om mishandeling en bedreiging.



Padt betuigde spijt en gaf aan dat dit gedrag niet hoort bij een aanvoerder. Daarop leverde hij zijn band in.