Meer dan duizend opruimers gaan naar Schiermonnikoog

Het was druk bij de veerboot van 09.30 uur vanaf Lauwersoog. Duizend opruimers konden met de eerste boot mee. Tientallen opruimers moesten achterblijven en konden pas om 11.30 uur met een extra veerboot naar Schiermonnikoog. Intussen heeft een deel van die opruimers nog de kust bij Lauwersoog schoongemaakt, omdat daar opnieuw rommel was aangespoeld.



Volgens sommige opruimers zijn een aantal stranden alweer helemaal schoongemaakt. Anderen maken nog melding van vieze stranden op moeilijk begaanbare plekken. Vrijdag werden honderd militairen naar het eiland gebracht om mee te helpen schoonmaken.



Het vuil wordt op verschillende plekken verzameld. Inmiddels gaat het om flinke bergen lading. De burgemeester van het eiland, Ineke van Gent, deed eerder al een oproep voor hulp, omdat ze op het eiland de situatie niet meer aankonden.



Het is inmiddels de derde dag dat er veel rommel aanspoelt. Dat komt omdat in de nacht van dinsdag op woensdag het containerschip MSC Zoe zo’n 270 containers met lading verloor. De lading spoelt sindsdien aan op de Waddeneilanden.