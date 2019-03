Meer dan 500 huizen moeten worden gesloopt in Delfzijl

Precies 527 huur- en koopwoningen in de Zandplatenbuurt en de Finsestraat in Delfzijl komen in aanmerking voor sloop en nieuwbouw. Dat krijgen de bewoners zaterdag te horen van burgemeester Gerard Beukema. Bijna vierhonderd woningen gaan daadwerkelijk tegen de grond. Bewoners van particuliere huizen kunnen ook kiezen voor versterking.