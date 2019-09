Mattias Gijsbertsen vanaf vrijdagmiddag burgervader van Groningen

Mattias Gijsbertsen (34) is vanaf vrijdagmiddag burgervader van Groningen. Hij is momenteel wethouder in Groningen en is als loco-burgemeester straks (slechts enkele dagen) waarnemer voor de functie van Peter den Oudsten. Deze neemt vrijdagmiddag officieel afscheid als waarnemend burgemeester van gemeente Groningen, Haren en Ten Boer.

Het gehele weekend zal loco-burgemeester Gijsbertsen dan verantwoordelijk zijn voor de openbare orde, en voor de andere zaken die samen hangen met de functie van burgemeester van Groningen.

Maar vanaf maandagmiddag omstreeks vijf uur kan Gijsbertsen weer opgelucht adem halen. Dan wordt Koen Schuiling geïnstalleerd als burgemeester, en vanaf dat moment zal hij dan de burgervader zijn. Gijsbertsen zal de nieuwe burgemeester overigens de ambtsketen omhangen.

Openbare orde en veiligheid

Maar toch: het is niet te hopen, maar er kan natuurlijk best het een en ander gebeuren tussen vrijdagmiddag en maandagmiddag.

Verwacht mag worden dat Gijsbertsen zich er dan zeker mee zal weten te redden. Hoewel hij relatief jong is, zeker voor een waarnemend burgemeester in een grote stad, heeft hij al ruime bestuurlijke ervaring in Groningen.

Dertien jaar politiek actief

Gijsbertsen is na zijn studie geschiedenis in Groningen les gaan geven aan Hogeschool Windesheim. Daarnaast was hij sinds 2006 actief in de Groningse politiek als gemeenteraadslid voor GroenLinks. Sinds mei 2014 is hij wethouder van de gemeente Groningen.

Het gezond en veilig opgroeien van kinderen, armoedebestrijding, het verhogen van de gezonde levensverwachting en het tegengaan van huiselijk geweld zijn prioriteiten in zijn portefeuille en de reden waarom hij politiek actief werd.

Als voorzitter van de sociale pijler van het grote stedennetwerk G40 zet hij zich ook landelijk voor deze thema’s in.

Wij wensen hem een héel rustig weekend toe.