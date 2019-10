Marketing Groningen wil met nieuwe strategie laten zien 'waarom er nog steeds niets boven Groningen gaat'

Marketing Groningen heeft met meer dan 200 Groningers het afgelopen jaar een nieuw narratief voor Groningen ontwikkeld. Een verhaal dat de identiteit, aspiraties en bijzondere combinatiekracht van stad en ommeland benadrukt. Een verhaal om met één stem en met één gezicht samen uit te dragen. Op deze manier kan worden gebouwd aan een sterke en positieve reputatie voor Groningen, waarmee we de gewenste bedrijven, investeerders, congressen, bezoekers en talent kunnen aantrekken.

Een nieuwe huisstijl op basis van de Groningse identiteit

Het verhaal van Groningen is met Groningse makers vertaald naar een huisstijl met echt Groningse elementen. Zoals een handgemaakt lettertype Gronika, een eigen kleurenpalet op basis van de historie, het landschap en iconische gebouwen en nieuwe logo’s. Ook is er een rechtenvrije beeldbank waarmee Groningen de stem en het gezicht krijgt die het verdient. Het resultaat is een krachtige, echt Groningse huisstijl die Groningen laat stralen, voor iedereen die iets wil vertellen over Groningen.

Wat gaan we ervan zien?



Vanaf vandaag kun je het nieuwe merk Groningen overal tegenkomen: onder andere in de vernieuwde VVV die eind november als Groningen Store wordt geopend in het Forum Groningen, in de nieuwe campagne die in januari start en bedoeld is om de trots van de Groningers aan te wakkeren, in het gastvrijheidsprogramma rondom de bereikbaarheid in Groningen, in de viering van 75 jaar Vrijheid en in ons nieuwe online toeristisch platform visitgroningen.nl. Daarnaast zijn er al tientallen partijen bezig om het merk beter beleefbaar te maken zoals Founded in Groningen, Schoenenzaken, The Smooth Brothers, The Student Hotel en Hooghoudt. Ook gebruiken partijen als Groningen Conventions het nieuwe merk als startpunt voor het aantrekken van nieuwe congressen die de merkbeleving van Groningen versterken.

Groningen als dé plek voor groei en transformatie



Marketing Groningen voert de regie over de beeldvorming, de merkbeleving en de marktbewerking van stad en ommeland vanuit dat gezamenlijke merkverhaal. Groningen wordt gepositioneerd als dé plek voor groei en transformatie. De economie en de samenleving van morgen beginnen in Groningen. Hier kun je jezelf als toerist of bezoeker opladen en opnieuw uitvinden. Hier kun je als ondernemer volop pionieren met de vraagstukken van de 21e eeuw. Hier kun je als ambitieuze student of wetenschapper de wereld veranderen. Dat alles maakt Groningen een stad en provincie waar wij Groningers apetrots op mogen zijn.