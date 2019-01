Man gewond bij straatroof in Harkstede

Bij een straatroof in Harkstede is zaterdagnacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd door twee gemaskerde mannen dusdanig mishandeld dat hij per ambulance moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De straatroof vond plaats op de Hoofdweg in Harkstede. Het slachtoffer werd daar rond half één ’s nachts overvallen door twee gemaskerde mannen. Na de mishandeling gingen de twee daders er zonder buit vandoor.



De politie heeft nog met honden naar de daders gezocht, maar die werden zaterdagnacht niet meer aangetroffen. Er is een buurtonderzoek ingesteld en forensische rechercheurs zijn een sporenonderzoek gestart.



Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.