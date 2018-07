Man ernstig gewond bij aanrijding tussen trein en auto bij Hoendiep

Op de spoorwegovergang bij het Hoendiep is maandagmorgen een auto aangereden door een trein. De bijrijder, een 47-jarige man uit Lemmer, raakte daarbij ernstig gewond.

De 17-jarige bestuurster van de auto stond op de spoorwegovergang toen de geluidssignalen van de overgang aangingen. Ze schrok daar zo van dat ze de motor van de auto liet afslaan.



Het lukte niet om nog op tijd weg te rijden en ook de machinist kon een botsing niet voorkomen. De trein boorde zich in de passagierskant van de auto.



De bijrijder werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. De 17-jarige bestuurster van de auto is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.