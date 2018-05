Ludiek protest tegen hoge werkdruk aan de RUG

Aanwezigen moeten zo snel mogelijk een parcours afleggen van zumba dansen, vingerverven en meditatie. Aan het eind kunnen staf en studenten knuffelen met een konijn.



Met het parcours weerspiegelt DAG volgens eigen zeggen de symptomatische aanpak die de RUG hanteert als het aankomt op het verlagen van de werkdruk. “Zij biedt haar personeel en studenten verscheidene cursussen aan om beter om te gaan met stress, maar doet weinig om de fundamentele oorzaken van de werkdruk te bestrijden”, aldus de initiatiefnemers.



“In Groningen is de verhouding student-staf het slechtste van Nederland”, legt Koen Marée van DAG uit. “Dat zie je ook terug in de tevredenheidscijfers op bijvoorbeeld de Letterenfaculteit: docenten geven de privé-werkbalans maar een 5,5. Ze moeten veel overuren maken.”



“Op zich is het aanbieden van de cursussen niet verkeerd”, vult Marit de Jong aan. “Het gaat erom dat het op dit moment niet gepaard gaat met een fundamentele aanpak. DAG heeft afgelopen jaar in de Universiteitsraad moeten bedelen om vijf miljoen uit de projectenpot naar het aannemen van extra personeel te laten gaan. Dat dat uiteindelijk is gelukt, is heel mooi. Maar we zijn er nog lang niet.”