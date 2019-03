Loppersum media-hart van Nederland; "Bestuurlijk onvermogen bij aanpak aardbevingsschade"

Loppersum is ook vanavond weer héel even mediacentrum van Nederland, want opnieuw is er een uitzending van Pauw en Jinek. Gisteravond was er een eerste uitzending. Programmamaker Jort Kelder gooide een steen in de vijver door te zeggen dat het té gemakkelijk is om Wiebes overal de schuld van te geven. Volgens Kelder is er duidelijk sprake van bestuurlijk onvermogen, in Groningen en in Nederland.

‘Het is veel te simpel om te zeggen dat Groningen het slachtoffer is van bedrijven of politici. Dat de problematiek zo groot is laat óok zien dat er sprake is van groot bestuurlijk onvermogen. Als er problemen van vergelijkbare omvang elders in Nederland zouden ontstaan, kun je je afvragen of Nederland het daar wél goed zal aanpakken’. Dat zei Jort Kelder gisteravond in Loppersum in café Spoorzicht.

Kelder was het niet eens met cabaretier Freek de Jonge die betoogde dat de problematiek is veroorzaakt door het kapitalistische systeem. Hij riep de burgemeester van Loppersum op om op de barricaden te gaan.

Jort Kelder was het daar niet mee eens. Volgens hem is de zaak bestuurlijk slecht geregeld. 'Nou, het is natuurlijk heel makkelijk om Den Haag de schuld te geven of het kabinet of Wiebes, de boeman die ver weg woont in de grote boze Randstad, maar de realiteit is dat Groningen behept is met zwak bestuur. Zwakke burgemeesters, een zwakke commissaris van de Koning en kennelijk ook een zwak college in de provincie. Dat per saldo leidt niet tot oplossingen.'

'Wiebes wil wel, want hij is zijn geld toch al kwijt. De burgemeester wil ook wel, want het zijn zijn inwoners. Maar daartussen zit een enorme leemlaag van experts en halve politici. Daar moet een doorbraak komen', aldus Jort Kelder later ook tegen RTV Noord.

Vanavond is er opnieuw een uitzending van Pauw en Jinek vanuit Loppersum