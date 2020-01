Lichaam van vermiste Ronald Mekkring gevonden

Mekkring verdween in de nieuwjaarsnacht. Tijdens het afsteken van vuurwerk, maakte hij zich plotseling uit de voeten. In de dagen daarna werd een grote zoekactie op poten gezet door familie, vrienden en de politie.



Er werd ook in het Winschoterdiep en Kieldiep naar de man gezocht. Daar werd hij vrijdagmiddag gevonden.



Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf en dus is het lichaam van de man ook overgedragen aan de familie.