‘Leuk dat je er was in Groningen!’

‘Leuk dat je er was!’. En: ‘We zien je graag in Groningen!’. Deze hartelijke teksten krijgen bezoekers aan Groningen komend weekend uitgereikt in het kader van een bijzondere actie.

Het betreft een actie om de bezoekers te bedanken voor het feit dat het zeer wordt gewaardeerd dat ze trouw zijn gebleven aan Groningen, ondanks het feit dat er de afgelopen weken sprake was van mogelijke verkeershinder door wegwerkzaamheden.



De kaarten met de vrolijke en hartelijke teksten maken onderdeel uit van een uitgebreid actieprogramma dat de hele zomer al is uitgevoerd. In het kader daarvan waren er allerlei activiteiten om bezoekers extra welkom te heten.



De actie is mede mogelijk gemaakt door alle bedrijvenverenigingen, Groningen Bereikbaar, Gemeente Groningen en Marketing Groningen.