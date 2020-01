Leraren lopen stille tocht tijdens staking in Stad: scholen sluiten hun deuren

Leraren staken op donderdag 30 januari in het centrum van Groningen. De AOb organiseert die dag een stille tocht in de stad. Docenten verzamelen om 10.00 uur op de Vismarkt en lopen via het postkantoor, Zuiderdiep, Oosterstraat en de Grote Markt terug naar het startpunt. De actie is onderdeel van de tweedaagse protesten, georganiseerd door de AOb.

Eenmaal terug op de Vismarkt wacht de docenten een programma met sprekers. Bram Douwes, Jouke de Vries (voorzitter van de CvB RUG), Marieke Homan (AOb) en Eugenie Stolk (voorzitter van de AOb) betreden het podium.



Leraren krijgen er deze maand 4,5 procent bij en in februari ontvangen ze een eenmalig extraatje van enkele honderden euro’s. Ze zijn nog niet tevreden en willen nieuwe maatregelen voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een hoger salaris. In de stad Groningen sluiten zeker 28 scholen hun deuren tijdens de staking, op 30 en 31 januari.



Naast het protest in Groningen staken leraren op 30 januari in zes andere steden: Zutphen, Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Maastricht en Den Haag. Op 31 januari staan er acties gepland in Den Bosch, Utrecht en Rotterdam.