Kunstkring De Ploeg op tien postzegels

Op het postzegelvel ‘Honderd jaar De Ploeg’ staan twintig schilderijen en andere kunstwerken van onder andere Jan Altink, Johan Dijkstra, George Martens, Alida Pott en Jan Wiegers. Werken van deze kunstenaars en andere leden van De Ploeg zijn ook te zien op de grote overzichtstentoonstelling Avant-Garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928 in het Groninger Museum.



In nauw overleg met het Groninger Museum is gezocht naar representatieve werken om op de postzegels af te beelden. “Duidelijk is te zien hoe veelzijdig en creatief de kunstenaars uit die periode waren”, aldus Stephan van den Eijnden, commercieel directeur Mail van PostNL. “En ook hoe sterk het onderlinge contact was. Dat is bijvoorbeeld af te leiden uit de grote hoeveelheid portretten die ze van elkaar maakten.”



De postzegels zijn verkrijgbaar bij het postkantoor in de Bruna-winkels, in de museumwinkel in het Groninger Museum en via de website van PostNL.