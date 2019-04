Kosmische eer voor stad; planetoïde vernoemd naar Groningen

We hadden al een 'Groningen' in Amerika, Duitsland en Suriname, maar sinds kort is er ook een Groningen in de ruimte.

Het International Astronomical Union heeft eerder deze maand besloten planetoïde 12652 te vernoemen naar de stad. Maar niet alleen voor Groningen is er kosmische eer: ook de Groningse Nobelprijs-winnaar en Scheikundige Ben Feringa heeft sinds kort een eigen planetoïde. Rotsblok 12655 heet nu officieel Benferinga.



Feringa won in 2016 de Nobelprijs voor scheikunde vanwege zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines. Dat zijn extreem kleine wagentjes die via de bloedbaan medicijnen in bepaalde delen van het menselijk lichaam afgeven.



Beide rotsblokken zijn al een tijd geleden ontdekt: in oktober 1977. Waarom ze nu pas een naam krijgen, is niet bekend.