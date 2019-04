Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan 27 Stadjers

Burgemeester Peter den Oudsten heeft in het stadhuis in Groningen aan 27 personen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

De hoogste onderscheiding die dit jaar in Groningen werd toegekend, is die van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vier personen kregen deze Koninklijke onderscheiding.

Van 30 tot 81 jaar

18 Groningers kregen de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Vier mensen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Twee personen werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vier mensen werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van de 28 decorandi zijn 17 man en 11 vrouw. De jongste decorandus is 30 jaar en de drie oudste decorandi zijn 81 jaar.

Overzicht

In de bijlage een alfabetisch overzicht van alle decorandi, met daarbij de onderscheiding die is toegekend en een korte beschrijving van de verdiensten waarvoor ze de onderscheiding hebben ontvangen.