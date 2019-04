Koningsnacht in ‘the city that never sleeps’

17.00 - 00.30 uur | VRIJ- Koningsavond

The Student hotel - Dit is dé vrijmibo waar je bij wilt zijn. Dit wordt een feestje om niet te vergeten. Met drankjes, goed eten, praatjes en uiteraard weer deejay’s where you kan go gek op! Invite je toffe collega's, beste vrienden en vriendinnen en ga feesten als een koning. Meer info>>



18.00 - 01.00 uur | Helden van Oranje



Stadspark - Nederland kent vele helden, maar één avond per jaar is iedereen een held. De Helden van Oranje is het gezelligste oranje meezingfeest van Nederland. Op Koningsnacht verenigen alle Helden zich in Stadspark Groningen. Met oer-Hollandse gezelligheid brengen ze samen met Nederlands grootste zangers een muzikale ode aan onze Koning. Dans en zing uit volle borst mee met hits van onder andere Xander de Buisonjé, Maan, The Partysquad en Jannes. Meer info>>



20.00 – 02.30 uur | Mainstage



Vismarkt - Je kan er niet omheen: de mainstage op de Vismarkt. Hier zal, gedurende twee dagen, het hoofdpodium van Koningsdag te vinden zijn. Grote en kleine namen komen voorbij. Op Koningsnacht zie je o.a. Badaboem en Boulevard het podium op de Vismarkt omtoveren tot één groot feest. Meer info>>



21.00 - 01.30 uur | Koningsnacht op het Poeleplein



Poeleplein - Het gras van het Noorderplantsoen? Nee, de keien van het Poeleplein, daar moet je zijn! Jaarlijks wordt het Poeleplein omgetoverd tot een partyplein. Met overal barretjes, leuke aankleding en een mooi podium. Hier kun je los gaan op plaatjes van niemand minder dan DJ Arnoud van Nispen! Feest, gezelligheid en gekte gegarandeerd dus. Meer info>>



21.30 uur | Koningsnachtconcert



De Lutherse kerk - Op vrijdag 26 april is het tweede nachtconcert van dit jaar gepland. Aart Bergwerff, organist van de Grote kerk te Breda, komt beide orgels van de Lutherse kerk bespelen. Aart Bergwerff neemt je deze avond mee van het ene orgel naar het andere. Het publiek neemt plaats op het balkon: Een intieme setting met kaarslicht. Reserveren kan via info@svlk.nl



22.00 - 08.00 uur | A Paradigm of Excellence: King’s Night



Voormalig Suikerunieterrein - Paradigm viert twee dagen lang volop feest. Op Koningsnacht kun je vanaf 22.00 uur de Koningsverjaardag vieren samen met honderden anderen op het Voormalig Suikerunieterrein. En als je de volgende dag nog niet bent uitgefeest, kun je 's avonds gewoon weer verder gaan tijdens A Paradigm of Excellence: King’s Day. Meer info>>



3.00 - 05.00 uur | Oranjegevoel



Huize Maas - De verjaardag van de Koning vieren? Dat wordt hier gedaan zoals Zijne Majesteit van Huize Maas gewend is. Happy Feelings & Terug Naar Toen organiseren Oranjegevoel. Je gaat door het dak wanneer de hits uit de 00’s en 90’s - gemixt met de meest feestelijke house en disco knallers - ten gehore komen. Dit belooft een avond te worden waar samen proosten en samen de verjaardag van de Koning vieren centraal staat. Meer info>>



23.30 - 05.00 uur | Koningskopje



Simplon - Na het succes van de afgelopen twee jaar is Roodkopje weer terug met Koningskopje. Met Simplon als koninklijke thuisbasis, gaan ze dit jaar weer all the way tijdens koningsnacht. Verwacht een avond vol dans, beerpong en good vibes in de knusse huiskamers. Dit alles in combinatie met oranje cups en de urban hits van toen en nu. Dans en proost jij mee op de verjaardag van de Koning? Meer info>>