Koning Willem Alexander van Roodeschool naar Eemshaven

De nieuwe treinverbinding is al even in gebruik, maar was nog niet officieel geopend. Daar brengt Koning Willem Alexander komende woensdagmiddag verandering in: dan opent hij de treinverbinding naar het meest Noordelijke treinstation van Nederland.

De opening vindt plaats bij het nieuwe treinstation in de nabijheid van de Borkumlijn bij AG Ems in de Eemshaven. Het officiële programma start omstreeks 14.30 uur met de aankomst van Koning Willem Alexander in Roodeschool, waarna het gezelschap de trein neemt naar station Eemshaven. De officiële opening vindt dan rond 15 uur plaats bij station Eemshaven.



Beperkte bereikbaarheid



In verband met de komst van de koning is het 20 juni niet mogelijk om tussen 14.00 en 15.30 uur per trein naar de Eemshaven te reizen. En in verband met veiligheidseisen is de weg naar station Eemshaven en de Borkumlijn (de Borkumkade) tussen 14.00 en 15.30 uur afgezet.

Na de opening van de spoorlijn stapt Koning Willem-Alexander in de Eemshaven aan boord van het energiezuinige woon- en zeilschip Ecolution.

Tijdens de vaartocht wordt de Koning geïnformeerd over de ontwikkeling van Eemshaven en de digitalisering en vergroening van de chemische industrie.