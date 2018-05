Koning Willem-Alexander opent Ploeg-tentoonstelling

De koning maakt rond 14.15 uur z’n opwachting bij een ontvangst in de Der Aa-kerk, waar optredens zijn van Shirma Rouse, studentenorkest Mira en andere Groningse muziekgroepen en koren.



Daarna is de officiele opening van de tentoonstelling ‘Avant-Garde in Groningen’ in het Groninger Museum zelf. Tot 4 november heeft het museum een overzichtstentoonstelling van belangrijke werken van kunstenaars als Jan Wiegers, Jan Altink en H.N. Werkman. Ook zijn er werken van Kirchner en Vincent van Gogh te zien.



Spoorlijn naar de Eemshaven

Willem-Alexander vierde op Koningsdag ook al z’n verjaardag in Groningen. Op 20 juni is de koning in de Eemshaven. Dan opent hij de nieuwe spoorlijn naar de Eemshaven.