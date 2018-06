Koning Willem-Alexander opent nieuwe spoorlijn

Het programma start om half drie met de aankomst van de koning in Roodeschool. Daarna neemt hij de trein naar station Eemshaven, waar de officiële opening plaatsvindt. Na de opening stapt de koning in de Eemshaven aan boord van een zeilschip.



Het nieuwe station Eemshaven is het meest noordelijk gelegen station van Nederland. De spoorlijn maakt het mogelijk om met het openbaar vervoer naar het Duitse Waddeneiland Borkum te gaan.



Vanwege het bezoek zijn de stations Roodeschool en Eemshaven tussen 13:45 uur en 15:45 uur niet toegankelijk. Arriva zet bussen in tussen Uithuizermeeden en de Eemshaven waardoor er ongeveer 10 minuten extra reistijd is.



De spoorlijn is overigens al een tijdje in gebruik.