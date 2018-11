Klok zuidzijde Martinitoren nu echt kapot

De klok aan de zuidkant van d'Olle Grieze is kapot. Het uurwerk haperde de afgelopen tijd al enkele keren, maar hield er maandag definitief mee op.

De gemeente meldt via Twitter dat het uurwerk kapot is en dat er onderdelen vervangen moeten worden om het mechaniek weer aan de praat te krijgen.



Hoelang de reparatiewerkzaamheden zullen duren, is niet bekend. Iedereen ten zuiden van de Martinitoren zal tot die tijd op andere tijdsaanduiders moeten vertrouwen.