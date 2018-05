Klok Der Aa-kerk loopt weer op tijd

De klok was versleten en liep daardoor achter. Ook sloeg de klok op het verkeerde moment. Een aantal onderdelen zijn door een gespecialiseerd bedrijf vervangen of gerenoveerd. Dat kon alleen als de klok werd stilgezet. De onderdelen zijn donderdag weer teruggeplaatst. Sinds 11.00 uur loopt de klok weer naar behoren, zo laat de gemeente Groningen weten.

We zijn weer bij de tijd, komt tijd komt raad, dat hangen we graag aan de grote klok... En meer van dat soort spitsvondigheden... Feit is dat de klok van der Aa-kerk weer goed loopt na reparatie. pic.twitter.com/kKpNFCdoAU