Kaartverkoop Groninger Museumnacht gestart

De online kaartverkoop voor de Groninger Museumnacht is donderdag van start gegaan. Een ticket geeft toegang tot alle musea in de stad Groningen: GRID, het Groninger Museum, het Nederlands Stripmuseum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het Universiteitsmuseum Groningen.

De Groninger Museumnacht is dit jaar op zaterdag 8 september. De vorige editie was volledig uitverkocht.



Naast een nachtelijk bezoek aan de tentoonstellingen is er een programma met workshops, muziek, dans, koffie & cocktails en exclusieve rondleidingen door kunstenaars en conservatoren.



Tickets kosten 5 euro en zijn online verkrijgbaar op tickets.groningermuseum.nl. Het online ticket kan vanaf 6 september bij de kassa van de deelnemende musea worden ingewisseld voor een polsbandje. Deze geeft tijdens de Museumnacht toegang tot alle locaties. Het polsbandje geeft na de Museumnacht recht op één herhalingsbezoek.