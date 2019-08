Jumbo op begane grond van pand V&D

Volgens de Maripaan Groep, die de supermarkt uitbaat, gaat het complete pand op de schop. Alle roltrappen verdwijnen en onder het gebouw komt een fietsenkelder van 1500 m2.



Jumbo City heeft nu al een filiaal in de Ebbingestraat. Dat filiaal wordt uitgebreid waarbij ook de rest van de begane grond bij de winkel wordt betrokken.



In de verbouwde winkel, die in het voorjaar van 2020 heropent, komt onder andere een Foodcafé, waarin klanten voor of na het boodschappen doen een kopje koffie kunnen drinken en een dagvers broodje of sushi kunnen eten.