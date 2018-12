Joost van Keulen wil niet terug naar gemeenteraad

Van Keulen maakte het vertrek uit de stad-Groningse politiek bekend in een Facebook-filmpje van zijn partij VVD. "Als u een leuke baan voor mij heeft, dan hou ik me van harte aanbevolen", aldus Van Keulen.



De VVD won bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen wel een zetel (4 in totaal), maar verdwijnt uit het college. De partij werd door de vroegere coalitiepartner GroenLinks buitenspel gezet. "Het is niet anders, maar zo gaat dat in de politiek. Het is soms een beetje hard. Ik blijf er zelf maar een beetje vrolijk onder", zegt de wethouder.



Het vrijgekomen plekje van Van Keulen wordt ingevuld door Geeske de Vries, die vijfde stond op de kandidatenlijst. Zij wordt op 2 januari geinstalleerd.



Joost van Keulen blijft wethouder totdat het nieuwe college rond is. Wat hij daarna gaat doen, is nog niet bekend. Uiteindelijk bestaat er een kans dat Van Keulen alsnog naar de Tweede Kamer vertrekt. Zodra er een Kamerlid van de VVD vertrekt, krijgt Van Keulen de eerste keus om die zetel over te nemen. Tot dusver heeft de politicus dat een aantal keren geweigerd.